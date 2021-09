Tiros no Palácio Presidencial da Guiné-Conacri: golpe bem sucedido ou tentativa falhada?

Informações contraditórias sobre destino do Presidente, Alpha Condé, que no ano passado foi declarado vencedor de uma eleição controversa, depois de ter alterado a constituição para concorrer a um terceiro mandato.

Um soldado declarou na televisão estatal da Guiné Conacri que a Constituição foi suspensa após a detenção, por elementos de forças especiais, do Presidente, Alpha Condé, de 83 anos. Por outro lado, o ministério da Defesa disse que as suas forças “repeliram um ataque” ao Palácio Presidencial e estavam “a restaurar a ordem”.

Antes, um vídeo mostrando, aparentemente, Alpha Condé a ser capturado pelos golpistas começou a ser replicado nas redes sociais, mas não era possível verificar a sua autenticidade.

Na emissão televisiva o soldado, não identificado e rodeado por outros oito militares armados, disse que o seu plano era formar um governo de transição e que seriam mais tarde anunciados mais detalhes.

Parecia certo que as trocas de tiros ouvidas horas antes tinham sido uma tentativa de golpe. Se tinha ou não sido bem-sucedido era a grande dúvida.

Várias fontes diziam que a operação foi levada a cabo por um antigo membro da legião francesa, Mamady Doumbouya.

Condé foi declarado o vencedor das eleições de Outubro de 2020 depois de ter alterado a Constituição para se poder recandidatar, apesar de protestos da oposição, que o acusou de “golpe de Estado constitucional”.

A oposição disse na altura que pelo menos 90 pessoas morreram no último ano devido a incidentes durante manifestações contra uma nova candidatura de Condé. A violência pós-eleitoral causou pelo menos uma dezena de mortes, segundo a agência Lusa.

Tudo isto aumentou a preocupação com um retrocesso na região depois de ter havido golpes no Mali e no Chade.