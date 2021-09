Líder da resistência no Vale de Panshir diz que está pronto para negociar com os taliban

Massoud está no último reduto do Afeganistão que ainda não foi tomado pelos taliban.

O líder do grupo de oposição aos taliban que resiste no Vale de Panshir, o único local do Afeganistão que escapou ao avanço do grupo extremista, disse que aceitou propostas de líderes religiosos para negociar o fim dos confrontos dos últimos dias.

Desde sexta-feira que os taliban vêm dizendo que tomaram o Vale de Panshir, e que a oposição diz que não.

Ahmad Massoud, filho do venerado comandante Ahmed Shah Massoud, morto dois dias antes do 11 de Setembro de 2001 num atentado suicida, fez o anúncio na sua página de Facebook.

Antes disso, a oposição tinha acusado os taliban de cortarem todo o acesso ao local e de impedirem a chegada de alimentos e medicamentos, e ainda de cortarem linhas telefónicas e de electricidade.

“A frente de resistência do Afeganistão está disposta a resolver os problemas actuais e pôr fim de imediato aos combates e continuar negociações”, declarou.

Antes, tinha sido reportado por meios de comunicação social afegãos que o conselho dos Ulemas tinha pedido aos taliban para aceitarem um acordo negociado para acabar com a violência no Vale de Panshir.