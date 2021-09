Governo britânico prepara-se para anunciar demolição de torre Grenfell

WILL OLIVER/EPA

A torre de Grenfell, em Londres, onde um incêndio matou 72 pessoas em Junho de 2017, deverá ser finalmente demolida. O resto do edifício de 24 andares na zona de Kensington representa um risco para a comunidade local, incluindo uma escola secundária perto, disseram peritos ao ministro da Habitação, Robert Jennick.

O jornal Sunday Times dizia que o ministro recebeu um parecer de peritos em engenharia que disseram “de forma unânime e inequívoca” que a torre deve ser “cuidadosamente demolida”.

Familiares de vítimas dos incêndios receberam a informação de que este mês seria tomada a decisão sobre o destino da torre, segundo o diário The Guardian. Antes, fora prometido às famílias que a torre não seria demolida antes do quinto aniversário do incêndio, em Junho de 2022.

A demolição pode ser problemática por causa dos processos legais. Grenfell United, um grupo de sobreviventes e familiares de vítimas, expressaram preocupação pela possibilidade de a torre ser demolida antes da conclusão do processo legal, “sem que um juiz possa confirmar que não irá impedir acusações criminais futuras?”, disseram em relação à potencial demolição.

Outros têm exigido que no local seja feito um memorial às vítimas, como Hisam Choucair, que perdeu seis familiares no incêndio. “Houve uma tragédia e isso nunca pode ser esquecido. Se demolirem o edifício, isso vai obliterar essa memória”, declarou Choucair ao Guardian.

A Torre Grenfell era um bloco de apartamentos de habitação social numa zona afluente, gerido por uma organização privada, a Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO).

Um grupo de residentes tinha-se antes queixado de falhas óbvias, como a falta de instruções sobre como actuar em caso de incêndio e da existência de apenas uma saída de emergência. Já em 2013, após um pequeno incêndio provocado por um curto-circuito, o grupo afirmara que tinha sido por pouco evitada uma tragédia.

O prédio foi depois sujeito a uma remodelação no valor de dez milhões de libras (mais de 11 milhões de euros), concluída em 2016. Nas obras, foi instalado um novo sistema de aquecimento, vidros duplos e um revestimento exterior – que era o mais barato do mercado, e inflamável: ardeu como um fósforo.

Seraphima Kennedy, que trabalhou para a KCTMO entre 2007 e inícios de 2016, denunciou ao Guardian a falta de atenção do Estado em matéria de segurança nas habitações sociais. “Isto demonstra bem como o Estado vê os mais pobres na sociedade. Temos detectores de fumo no resto da sociedade, mas não os temos nos bairros sociais. Porque são demasiado caros? Porque seria perturbador? Quer dizer, isto realmente faz-nos questionar sobre como o Estado valoriza vidas e que vidas valoriza”, disse, pondo o foco no que foi o debate na altura.