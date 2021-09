“As mulheres precisam de perder o medo de usar a bicicleta na cidade”

No debate entre grupos barricados nas redes sociais, inúmeros portugueses — entre eles muitos lisboetas ou vizinhos de concelhos limítrofes agastados com o “desperdício” de espaço público precioso com a construção de vias cicláveis — queixam-se de que nenhuma mulher, no seu perfeito juízo, usaria uma daquelas ciclovias. Dizem que nenhum pai responsável deixaria que um filho as usasse, e desfiam mil e uma preocupações com os mais velhos que, não podendo pedalar, ficam prejudicados por não se lhes poder levar um carro até à porta. Haverá boas razões para discordar destes argumentos, mas eles não deixam de ser reflexo de uma imagem bem presente: nas cidades em que a bicicleta foi atirada para um canto, quem pedala são essencialmente homens e em idade activa, os “heróis” capazes de enfrentar o trânsito automóvel.