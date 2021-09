PRR: empreitadas da habitação já começaram a derrapar

O Ministério das Infra-estruturas e da Habitação (MIH) admite fazer aditamentos aos acordos de colaboração e financiamento que têm sido assinados entre o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e as câmaras municipais que já entregaram estratégias locais de Habitação e subscreveram acordos de colaboração no âmbito do Programa Primeiro Direito, que visa apoiar a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em “condições habitacionais indignas”. Em causa está o facto de os custos de construção terem vindo a aumentar de forma galopante, ultrapassando os valores de referência que foram usados nas estimativas de custos e nos acordos celebrados.