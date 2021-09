O melhor que se faz na Europa sobre carris

Em Hendaia, França, o Connecting Europe Express muda de composição e passa a ser uma montra do melhor que se faz na Europa. Neste episódio, em viagem entre Madrid e Bordéus, conhecemos as carruagens que compõem o comboio que vai circular em países com bitola europeia. Ouvimos ainda um excerto da conversa com a secretária de Estado dos Transportes do Governo de Espanha, Isabel Pardo de Vera.

