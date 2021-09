Suíça e Itália empatam. Pablo Sarabia marca na goleada da Espanha

Com o empate a zero da noite deste domingo, italianos alcançaram um novo recorde de invencibilidade no âmbito das selecções europeias com 36 jogos sem perder.

Naquele que foi considerado o “jogo grande” da jornada cinco do grupo C - e do dia -, Suíça e Itália empataram sem golos, neste domingo, em mais um jogo da quinta jornada da qualificação para o Mundial do Qatar.

De um lado, uma Itália que queria redimir-se do empate caseiro diante da Bulgária na última jornada e que, não perdendo, iria alcançar um novo recorde de invencibilidade no âmbito das selecções europeias com 36 jogos sem perder. E conseguiu-o. Do outro, uma Suíça que queria manter a boa imagem que deixou no Euro 2020 e nesta fase de qualificação onde soma duas vitórias em dois jogos. Seferovic, avançado do Benfica, jogou a titular do lado dos helvéticos.

Pretensões à parte, foi a Itália quem dispôs das melhores ocasiões de golo no primeiro tempo. Primeiro foi Insigne, depois Immobile. Os italianos estiveram novamente muito perto de inaugurar o marcador aos 19 minutos, por intermédio de Domenico Berardi, mas permitiu a defesa de Sommer.

A formação de Mancini estava por cima do encontro, com a Suíça a apresentar dificuldades para sair a jogar e a primeira vez que chegou com perigo à baliza de Donnarumma foi à meia hora de jogo por Ricardo Rodriguez. A melhor oportunidade para os helvéticos aconteceu já perto do intervalo por Manuel Akanji.

No início do segundo tempo, Ricardo Rodriguez fez uma falta na grande área e o árbitro assinalou grande penalidade para a Itália. Na conversão, Jorginho permitiu a defesa de Sommer e continuou tudo empatado

A selecção da suíça foi crescendo no decorrer do jogo e a conseguir mais aproximações à baliza de Donnarumma, mas o marcador acabou por não sofrer alterações. Com este empate, a Itália continua líder isolada do grupo C com 11 pontos, mais quatro que a Suíça que está na segunda posição, mas tem menos dois jogos.

Sarabia marca na goleada espanhola

No grupo B, destaque para a goleada da Espanha sobre a Geórgia por 4-0, num encontro onde Pablo Sarabia, reforço do Sporting no último mercado de transferências, jogou a titular e marcou.

A vitória espanhola contou com golos de Jose Gaya (14'), que ainda viu um golo ser anulado aos 33 por fora-de-jogo, de Carlos Soler (25'), de Ferrán Torres (41') e do sportinguista Sarabia aos 63 minutos. Com este resultado, a Espanha soma dez pontos e sobe ao primeiro lugar. A Geórgia está na última posição com apenas um ponto.

No grupo J, nova goleada da Alemanha diante da Arménia por 6-0. Logo aos seis minutos, Leon Goretzka assistiu Serge Gnabry que abriu marcador. Aos 15 minutos o mesmo Gnabry fez o “bis” na partida e pouco depois é Marco Reus a ampliar a vantagem. Ainda antes do intervalo a Alemanha fez o 4-0 por Timo Werner, com o resultado final a ser fechado no segundo tempo por Jonas Hofmann e por Adeyemi. Uma vitória que coloca a Alemanha no primeiro lugar do grupo J com 12 pontos, mais dois do que a Arménia que é segunda classificada.

Já no grupo E, a Bélgica arrecadou uma vitória da República Checa, com golos de Lukaku, Eden Hazard e Alexis Saelemaekers. A Bélgica é líder isolada do grupo E com 13 pontos, mais seis do que a República Chega que está na segunda posição.