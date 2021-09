Inglaterra continua invicta após goleada frente a Andorra

Vitória por 4-0, na quinta jornada da qualificação para o Mundial de 2022, no mesmo dia em que Gareth Bale fez um hat-trick e deu a vitória ao País de Gales.

A Inglaterra procurava manter-se como uma das quatro selecções invictas nesta fase europeia de qualificação para o Mundial no Qatar e assim foi, com uma goleada, este domingo, diante de Andorra por 4-0. Gareth Southgate fez descansar os habituais titulares e “rodou” toda a equipa em relação ao último encontro com a Hungria.

Tal como já se previa, a Inglaterra dominou a partida desde o início e ia trocando pacientemente o esférico - aos 15 minutos as estatísticas da posse de bola já eram de 82% contra 18% e assim se manteve praticamente durante todo o encontro.

Uma oportunidade soberana para a Inglaterra surgiu aos 17 minutos por Bukayo Saka com um remate a passar muito perto do poste esquerdo da baliza adversária, mas, logo depois, Jesse Lingard inaugurou mesmo o marcador. O mesmo Lingard ainda apontou um golo de “chapéu”, mas acabou anulado por estar em posição irregular. A vice-campeã europeia podia ter dilatado a vantagem, primeiro por Coady e depois por Bellingham, mas os remates falharam o alvo.

A selecção inglesa podia ter marcado logo a abrir a segunda parte por Patrick Bamford. Um minuto depois foi a barra da baliza por Josep Gomes a travar o golo de Reece James. Aos 70 minutos Christian Garcia fez uma falta na grande área e na conversão da grande penalidade Harry Kane não falhou e fez o 2-0.

Andorra não conseguia chegar perto da baliza inglesa - não registou qualquer remate enquadrado - e já perto dos dez minutos finais, Jesse Lingard bisou na partida e fez o 3-0. A goleada ficou ainda mais expressiva a cinco minutos do fim com Bukayo Saka a fazer o quarto golo do encontro.

A vice-campeã europeia Inglaterra continua sem perder nesta fase de qualificação - tem cinco vitórias em cinco jogos - e é líder isolada do grupo I com 15 pontos. A selecção de Andorra mantém os mesmos três.

Destaque também para a vitória conseguida já em tempo de compensação do País de Gales diante da Bielorrússia por 3-2, referente ao grupo E. A formação orientada por Robert Page colocou-se em vantagem logo a abrir a partida por intermédio de Gareth Bale de grande penalidade, mas à meia hora de jogo a Bielorrússia chegou à vantagem no marcador no espaço de um minuto. Vitali Lisakovich fez o empate de penálti e Pavel Sedko estabeleceu o 2-1.

Na segunda parte, uma nova grande penalidade para os galeses, aos 69 minutos, colocou o jogo novamente empatado, com um bis de Gareth Bale. E foi já em tempo de compensação (90+3') que o extremo de 32 anos carimbou um hat-trick, após assistência de Daniel James, e garantiu o triunfo para a selecção do País de Gales, que soma agora seis pontos em três jogos. A Bielorrússia mantém os mesmo três.