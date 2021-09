Scenes From a Marriage: Oscar Isaac e Jessica Chastain, um casal assombrado por Bergman

Oscar Isaac come punhados de frutos secos enquanto encara o ecrã. É o actor que ali está, mas sem personagem. Beberica de um copo, as sobrancelhas a revelar o que pensa do que se diz na janela ao lado. O cabelo já está de novo negro, sem as madeixas grisalhas de Jonathan, a sua versão do marido de Cenas da Vida Conjugal de Ingmar Bergman que a América agora adapta para a sua realidade e o nosso tempo. Scenes From a Marriage, que a HBO Portugal estreia dia 13, começa cada episódio com uma visita aos bastidores, um travelling com Isaac ou Jessica Chastain, a outra metade do casal, nos segundos antes de entrarem em cena e se despojarem dos telefones, das máscaras, dos auscultadores. São os actores que ali estão, mas já com alguma personagem. De repente, entramos em casa, entramos no casamento. A nova série Scenes From a Marriage é um estudo de intimidade que se destapa ao tentar ser radicalmente honesta.