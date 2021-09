Sarah Harding, a rockeira das Girls Aloud, morreu aos 39 anos

Nasceram num programa televisivo de talentos e tornaram-se um dos girl group ingleses mais bem-sucedidos na primeira década dos anos 2000. O single de estreia, Sound of the underground, deu início a uma sequência de 20 canções consecutivas no top 10 britânico. Entre os seus membros encontrávamos Sarah Harding, que se definia como a rockeira do grupo, que dizia sentir-se mais personagem de cartoon que estrela pop e que, após o fim da banda, em 2013, se tornou uma célebre personalidade televisiva britânica. Sarah Harding morreu este domingo, aos 39 anos, vítima de cancro da mama.

A notícia foi anunciada pela mãe da cantora numa mensagem publicada no Instagram. “É com o coração pesado que partilho hoje a triste notícia da morte da minha bonita filha Sarah. Muitos de vós saberão da luta da Sarah contra o cancro e que ela lutou arduamente desde o seu diagnóstico até ao último dia. Morreu pacificamente esta manhã”, escreveu Marie Harding.

Formadas por Sarah Harding, Cheryl Tweedy, Nadine Coyle, Nicola Roberts e Kimberly Walsh, as Girls Aloud nasceram no programa da ITV Popstars: The Rivals, que promovia a criação de um girl group e de uma boy band que, posteriormente, gravariam o seu primeiro single. O vencedor seria o grupo que registasse o maior número de vendas na semana de Natal do ano respectivo. Sucedendo aos Hear’Say, vencedores em 2001, suplantaram com Sound of the underground os seus rivais no programa, uns One True Voice desaparecidos pouco depois.

Produzido pela equipa de produção de composição Xeroxmania (Kylie Minogue, Sugababes, Pet Shop Boys, Cher), que as acompanharia durante a maior parte da carreira, o single foi um sucesso comercial imediato e lançou uma carreira que veria as Girls Aloud emanciparem-se da imagem de produto televisivo e tornarem-se verdadeiras estrelas pop, elogiadas por figuras como Bono ou Chris Martin, o vocalista dos Coldplay.

Entre 2003 e 2008 editaram cinco álbuns: Sound of the Underground (2003), What Will the Neighbors Say? (2004), Chemistry (2005), Tangled Up (2007) e Out Of Control (2008). Depois de anunciarem um hiato em 2009, voltariam a reunir-se em 2012 para comemorar dez anos de carreira com um novo single, Something new, e uma digressão.

Nascida em 1981 em Berskshire, Sarah Harding alimentou desde cedo a ideia de singrar na música. Começou por gravar vozes para produtores de música de dança, antes de ter a sua grande hipótese de estrelato, concretizada, nesse Popstars: The Rivals em que as Girls Aloud nasceram. Após o fim da banda, trabalhou como actriz e voltou à ribalta, enquanto figura pública, através da sua presença em reality shows.

No Verão de 2020, anunciou que lhe havia sido diagnosticado cancro de mama. Entre tratamentos, escreveu um livro de memórias, Hear me Out, publicado este ano.