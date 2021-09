Lobo e Cão, de Cláudia Varejão: A ilha não é o fim, é o início da liberdade

São Miguel, a maior ilha açoriana, já não é aquele território isolado, ignorado, perdido no meio do atlântico, olhado pelo resto do país como local de mistérios e de sombras. O turismo, a cultura e os fundos europeus, impulsionados pelas sucessivas gerações, criaram uma nova dinâmica, com ares de cosmopolitismo, que viraram as atenções mediáticas para a ilha da moda.