No meio do nada, em busca de uma nova casa

Ainda que sem a luz merecida do público, a editora Chili Com Carne continua a fazer o seu trabalho. Discreto, persistente e, com frequência, temerário. A banda desenhada é o domínio, mas (há muito) estendida, na condição de olhar, a outros territórios. No caso da colecção LowCCost, à Europa (Boring Europa), à Lisboa renascida (Lisboa is Very Typical) ou ao promissor “lá fora” (Zona de Desconforto), entre outros. Quem tiver curiosidade em acolher os retratos que estes livros guardam, não se atemorize. Não haverá choque ou espanto, em particular se o leitor cumprir os seguintes critérios: ainda vive nas ruas e periferias das cidades, aguarda nas paragens dos autocarros que não chegam ou não sabe celebrar o futuro com genuína alegria. Querosene é o nono volume da colecção, e como outros títulos, sustenta-se no género de autobiografia, reunindo autores de banda desenhada e ilustradores com percursos e corpos de trabalho distintos. O traço (ou tema) comum desenha-se no tédio e no desespero experimentados pelos protagonistas e as personagens. Jovens, eles e elas, vivem ou viveram nas cidades e vilas do “país profundo”, longe da luz verde de Lisboa ou Porto. É sobre essa distância que cada história, irredutível a qualquer programa ou guião, se constrói. Não é o habitante da grande cidade, urbano, cosmopolita que observa o interior, o campo, os subúrbios, a vila longínqua, mas o inverso.