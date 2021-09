Edmond Fischer (1920-2021): as células comunicam e ele ajudou a perceber como

Edmond Fischer, um bioquímico cujo trabalho sobre enzimas celulares levou, acidentalmente, a grandes avanços no tratamento de doenças, morreu em 27 de Agosto na sua casa em Seattle, conforme anunciou a University of Washington School of Medicine, instituição a que esteve ligado durante 68 anos. O investigador e académico tinha 101 anos e as causas exactas da sua morte não foram reveladas.