Número de doentes inscritos na lista para cirurgia é o mais baixo dos últimos dois anos e meio

Segundo dados da ACSS, em Julho deste ano estavam inscritas na lista para cirurgia 201.380 pessoas, das quais 73% aguardavam pela operação dentro do prazo recomendado. Bastonário dos médicos e presidente da Associação dos Administradores Hospitalares preocupados com doentes que ainda não conseguiram ser diagnosticados.

Em Julho deste ano estavam inscritas na lista para cirurgia 201.380 pessoas, o valor mais baixo registado nos últimos dois anos e meio. Apesar de todos os desafios colocados pela pandemia, tem havido um esforço na recuperação da actividade programada afectada por causa do SARS-CoV-2. Segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), ao abrigo do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), até Julho, foram operados um total de 371.610 doentes, uma “subida de 36,9% relativamente ao período homólogo de 2020”.