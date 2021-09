Covid-19 em Portugal: mais 1713 casos e 13 mortes

O país registou, na sexta-feira, 1713 novos casos de infecção e 13 mortes por covid-19, de acordo com os dados divulgados este sábado no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde. Desde o início da pandemia, Portugal conta 1.045.857 infecções e 985.714 óbitos atribuídos ao novo coronavírus.

O número de internamentos desceu face aos dados divulgados na sexta-feira: há 664 pacientes a receberem tratamento hospitalar para ultrapassarem a infecção, menos 17 do que na quinta-feira. Nos cuidados intensivos, o número de doentes subiu: há 139 pessoas nestas unidades, mais três do que no último relatório diário.

Entre as vítimas mortais, quase metade foi reportada em Lisboa e Vale do Tejo, região que registou seis mortes. As restantes verificaram-se no Algarve (quatro), no Centro (duas) e no Norte (uma). Todos os óbitos ocorreram em pessoas com 60 ou mais anos de idade.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região do país que mais infecções registou, somando 630 casos (37% do total). Seguem-se o Norte com 553 infecções (32%), o Centro (250), o Algarve (172) e o Alentejo (77). Na Região Autónoma da Madeira foram reportados 24 novos casos e sete nos Açores.

Recuperaram da doença 2651 pessoas em 24 horas. Desde o início da pandemia contam-se 985.714 doentes recuperados.