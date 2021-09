Paulo Rangel fala sobre a sua homossexualidade: “Foi uma coisa que nunca escondi”

Eurodeputado do PSD esteve no programa Alta Definição e falou sobre o passado, o futuro, a vida e a morte. Declamou poesia e disse que nunca fez da sua orientação sexual um segredo.

Mantém a calma nas crises. Tem muitos sonhos mas faz poucos planos. Estado actual: feliz. Paulo Rangel, 53 anos, apresentou-se neste sábado aos portugueses numa entrevista intimista, no programa Alta Definição (SIC), que serviu para comentar pela primeira vez em público a sua orientação sexual. Não chegou a dizer “sou gay”, mas foi tudo dito. “Foi uma coisa que nunca escondi”, garantiu a Daniel Oliveira, que conduziu a conversa.

Em 50 minutos, o eurodeputado do PSD falou muito sobre os pais e a morte de ambos (a última morrer foi a mãe, em 2019), sobre a infância feliz e sobre os custos de enveredar pela política activa. Mais ou menos nesse ponto, referiu-se a campanhas negras. “Agora ando aí a ser alvo de umas campanhas negras por causa da minha orientação sexual”, começou por dizer, sem referir a capa do jornal Tal & Qual ("Eles querem ver Paulo Rangel a sair do armário"), que se debruçou sobre o assunto no final de Julho.

