A grande lição a tirar do Afeganistão

Quem olha para o abandono do Afeganistão como um fracasso dos Estados Unidos tem razão.

Um dia também eu acreditei ser possível criar no Médio Oriente nações democráticas a partir das ruínas de regimes ditatoriais. Foi um sonho bonito. Em Maio de 2003, eu estava em Bagdad. Os americanos tinham vencido a guerra do Iraque, a população celebrava a queda de Saddam e os soldados patrulhavam pacificamente as ruas, sem capacetes na cabeça, nem coletes à prova de bala.