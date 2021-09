Faro é uma cidade modernista (e outras surpresas do Algarve)

Às vezes é preciso olhar mais uma vez, e de outra maneira, para uma cidade que conhecemos desde sempre. Foi isso que a Mara Gonçalves fez num passeio pelas ruas de Faro, acompanhada por três arquitectos. De repente, há toda uma nova, e surpreendente, leitura da cidade a partir da sua arquitectura modernista. São mais de 500 exemplos de edifícios que se podem enquadrar nesse estilo, muitos dos quais com a assinatura de Manuel Gomes da Costa. Vamos descobri-los? O mais provável é que nunca tenha visto Faro assim. E vale a pena.

Quem percebeu rapidamente que essa ligação ao Movimento Modernista era um traço distintivo de Faro foi o casal Christophe e Angelique, ele luso-descendente, ela francesa. Encantaram-se com um edifício que era considerado um “patinho feio” e transformaram-no no hotel The Modernist. A Mara foi conhecê-lo e ficou a saber dos próximos planos do casal para a cidade. Que passam pela valorização do património modernista, claro.

E já que estamos em Faro, é tempo de conhecer o Checkin, o restaurante onde o chef Leonel Pereira apresenta uma versão mais descontraída da sua cozinha, agora que o São Gabriel, na Quinta do Lago, está encerrado. Leonel confessa à Mara que estava um pouco cansado de trabalhar exclusivamente no “registo Michelin”. Sorte a nossa, que podemos provar os seus pratos a preços mais acessíveis mas com a qualidade e criatividade de sempre.

Para os que estavam com saudades do Estaminé, a boa notícia é que aquele que é o único restaurante da Ilha Deserta está de volta, depois do incêndio que o destruiu em Março. Literalmente renascido das cinzas, o Estaminé está a funcionar a todo o vapor, e o cheiro a peixe e marisco volta a sentir-se no ar. É altura de voltar, já ou mais no Inverno que o restaurante reabriu com o objectivo de ser sustentável o ano todo.

Já que andava pelo Algarve, a Mara deu ainda um salto à Conserveira do Arade, perto de Ferragudo, para conhecer o projecto de conservas de Manuel Mendes, antigo farmacêutico, e de Vincent Jonckheere, que era professor universitário na Bélgica e encantou-se com a arte conserveira algarvia.

E aos 76 dias de viagem, Luís Simões e Anisa Subekti continuam a pedalar por Portugal fora. Desta vez andam pela costa, passando pelo Porto, Aveiro, Óbidos, Peniche, Santa Cruz e Lisboa. Sempre a desenhar o que encontram pelo caminho. E nós continuamos a segui-los aqui.

Sem desenhos mas com fotografias e um charme vintage, a Maria José Santana embarcou no Friendship I, o barco renovado da empresa de turismo fluvial Pipadouro que em tempos serviu a Marinha Britânica. Navegaram pelo Douro e foram parar à Quinta do Crasto. Ela conta como foi.

Mudamos de meio de transporte e passamos para o carro, para a Carla B. Ribeiro nos contar como é o novo Hyundai Ioniq 5, "o grande hatchback que quer rivalizar com os SUV".

Nunca pensou o que significa "à portuguesa" numa receita integrada num livro estrangeiro? O estudioso da história da gastronomia Virgílio Gomes pensou no assunto — e muito. Tanto que lhe dedicou um livro inteiro. "À Portuguesa - Receitas em Livros Estrangeiros até 1900", que acaba de ser lançado pela Marcador, percorre 31 livros entre os séculos XVII e XIX e revela-nos receitas surpreendentes. Entrevistei o autor, que contou a aventura que foi encontrar muitos destes livros e depois procurar razões que possam explicar porque é que elas se ligam a Portugal. Deixo uma pista: as laranjas têm um grande papel nesta história, que inclui até uma receita falsificada de vinho da Madeira.

No mundo dos vinhos, o Edgardo Pacheco deixou-se encantar com um rosé de Ramisco e com o trabalho de dois jovens, o produtor Nuno Ramilo e o enólogo Jorge Mata, que arriscaram ao "lançar um rosé de uma casta difícil, rara, pouco produtiva e plantada em chão de areia". Aposta totalmente ganha, ao que parece. Já o Pedro Garcias voltou a deixar-se conquistar pela casta Alvarinho depois de uma prova vertical de Muros Antigos. Para perceber porquê, leia a crónica.

