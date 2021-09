Onde estava no 11 de Setembro? Conte-nos o seu dia

O 11 de Setembro de 2001 foi um dia em que o mundo mudou e que está gravado na memória colectiva. Muitas pessoas lembram-se de onde estavam e do que estavam a fazer quando souberam que um avião tinha embatido numa das torres do World Trade Center, em Nova Iorque.

Use o formulário em baixo, e conte-nos onde estava no 11 de Setembro de 2001 e o que pensou durante aquela terça-feira em que o mundo ficou em suspenso, à espera de perceber o que se estava a passar numa das maiores cidades do globo.

O PÚBLICO vai seleccionar alguns dos testemunhos e publicá-los nos próximos dias.