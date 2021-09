Na altura, eu estava na

, era o chefe de Estado-Maior [da Autoridade Nacional para o Controlo de Operações de Submarinos] e soube o que estava a acontecer porque um dos oficiais me chamou a atenção, de que algo se tinha passado nos Estados Unidos. Estava no comando, no [Arsenal do] Alfeite, onde havia sempre uma televisão ligada. Começámos a ver as imagens e acabámos por ver o embate do

. Aí, percebemos logo que era um acto terrorista e a principal preocupação foi perceber que

que teria para a NATO, de que fazemos parte. Não sabendo, na altura, a origem do ataque, a grande preocupação que tinha era o que é que aquilo poderia significar. Se era uma coisa estatal, via indirecta, se era uma coisa não estatal. Não foi imediato perceber-se que tinha sido o extremismo islâmico. Começámos a elaborar planos que tinham que ver com os nossos submarinos. Um deles estava no mar e garantimos logo uma maior periodicidade de contacto, porque podíamos precisar de dar uma orientação rápida. Houve algumas reuniões. As primeiras notícias começaram a indicar que tinha sido um ataque de extremismos islâmicos, mas a

era ainda pouco conhecida e havia a preocupação de tentar perceber que

ter aos outros parceiros, de outras coligações. Somos seres humanos normais, temos emoções, mas temos muito treino, no sentido de primeiro tentar perceber e racionalizar, até estabilizarmos o entendimento do que se está a passar. Antes da parte emotiva, que vem depois, há a do trabalho.