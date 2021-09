“Eixo do mal”: o rótulo de Bush que não descolou de Irão, Iraque e Coreia do Norte

A 29 de Janeiro de 2002 é dia de discurso do Estado da União. A Câmara dos Representante do Congresso dos Estados Unidos, em Washington D.C., está apinhada. O ambiente é tenso. Quatro meses antes, o maior ataque terrorista em território nacional tirava a vida a quase 3 mil pessoas. O país está em guerra, no Afeganistão, em busca de Osama Bin Laden e de outros líderes da Al-Qaeda.