Como Bin Laden explorou uma América com a cabeça na Guerra Fria e “sem imaginação”

Uma hora depois de um segundo avião comercial ter colidido contra as gigantescas torres gémeas do World Trade Center, no coração financeiro dos Estados Unidos da América, o novo Presidente da Rússia recebeu um telefonema de Washington. Do outro lado da linha, a conselheira de Segurança Nacional dos EUA, Condoleezza Rice, queria comunicar a Vladimir Putin que o sistema de defesa norte-americano ia entrar em acção — e a última coisa de que o mundo precisava, naquela manhã de 11 de Setembro de 2001, era que um mal-entendido se juntasse a uma onda inédita de atentados terroristas em território norte-americano para conjurarem o início da III Guerra Mundial.