Desenhar Portugal em Bicicleta: Os primeiros dias na Costa Atlântica

Enquanto viajámos pelo interior, foram raras as vezes que sentimos uma invasão de turistas. Tudo tinha um compasso lento e silencioso. A etapa costeira da viagem, entre Viana do Castelo e o Porto, deu-nos uma primeira sensação de enchente nas ruas e praias. Desportos na praia, venda de artesanato, de peixe, de gelados, pessoas a tirar fotografias sozinhas e em grupo, bicicletas, trotinetes, eu sei lá mais o quê… era uma agitada nova vida que escapa ao interior de Portugal. Todo aquele frenesim, fez-nos parecer demasiadamente lentos. Mas, para minimizar os primeiros choques do litoral, tivemos a sorte de fazer vários quilómetros na companhia de amigos. O Nuno, que já tinha feito uma aventura em bicicleta desde o Canadá à Argentina, foi quem mais nos acompanhou. Com ele chegámos ao Porto.