The Modernist: De patinho feio a tesouro modernista de Faro

“Para nós, isto é um tesouro escondido”, aponta Christophe de Oliveira em frente à fachada de mais um edifício modernista de Faro, com as suas varandas largas e azulejos coloridos. Foi a proposta do The Modernist que nos aguçou a curiosidade e despoletou toda uma viagem pelo legado arquitectónico do Movimento Modernista na cidade, mas como já trazemos a lição estudada do passeio no dia anterior, Christophe e Angelique levam-nos antes a “ver o lado B”, mais focado na Art Deco, corrente que precedeu, e de certa forma abriu caminho, ao traço mais disruptivo do modernismo.