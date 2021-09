Em Faro, o Checkin é uma viagem pela gastronomia de Leonel Pereira

À mesa, vão chegando pratinhos e tachinhos. Ceviche de atum rabilho; cavala assada; secretos de porco com gambas, amêijoas e pimentos padrón; ou lombo de bacalhau confitado com xarém de plâncton. Alguns ingredientes e sabores até podem remeter-nos ao São Gabriel, o restaurante de fine dining, distinguido com uma estrela Michelin, que Leonel Pereira liderou durante quase sete anos na Quinta do Lago (fechou no final de 2019 e espera por melhores dias para reabrir noutro local). Mas o Checkin quer ser uma versão mais informal e descontraída da cozinha do chef algarvio, com pratos para partilhar e preços mais acessíveis, sem descurar na qualidade do serviço, dos produtos ou da louça utilizada.