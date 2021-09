Conserveira do Arade: Os artesãos das conservas

Manuel era farmacêutico e Vincent professor universitário na Bélgica. Da vontade de recuperar um saber-fazer nasceu a Conserveira do Arade, fábrica artesanal de conservas, a única no Barlavento algarvio. Depois dos frascos, chegam agora as latas.

Sobre a mesa de inox, há filas de frascos de vidro a serem recheados de bacalhau, grão, cebola e azeite. Como não chegou peixe fresco naquela manhã, o trabalho debruça-se sobre uma das duas únicas espécies utilizadas que não são pescadas ao largo da região. A receita, inspirada no tradicional bacalhau com grão, é uma das Petiscadas mais recentes, misturas de peixe desfiado com legumes e condimentos algarvios com as quais a Conserveira do Arade lançou a primeira marca, Saboreal, há seis anos, assinalando o regresso do sector conserveiro ao Barlavento algarvio.