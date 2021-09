Ângelo Rodrigues e uma “lição de humildade” na Amazónia: “Vivi uma experiência sociológica numa cápsula do tempo”

O actor português assina um documentário sobre a maior floresta tropical do mundo, onde viveu “uma experiência de sobrevivência”, ainda que não levada a extremos. Uma viagem marcante que chega ao ecrã mesmo a tempo de assinalar, no domingo, o Dia Mundial da Amazónia. O doc “Não Há Espelhos na Amazónia” é transmitido no Opto, canal premium da SIC.