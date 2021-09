Associação de mediadores imobiliários processa judicialmente anterior presidente

A actual direcção da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) aprovou,a 27 de Agosto, em assembleia geral (AG), a interposição de duas acções judiciais contra o presidente eleito para o actual mandato, Luís Lima, e que anunciou a saída de funções no passado mês de Maio. O PÚBLICO sabe que a AG votou favoravelmente a iniciativa da direcção em mover contra Luís Lima uma acção judicial de prestações de contas e outra com vista à restituição das marca SIP – Salão Imobiliário do Porto e ainda a marca Houses of Portugal, cujo registo em nome de empresas de Luís Lima levou o Compete a pedir a restituição de financiamentos concedidos.