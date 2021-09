Verstappen consegue, em casa, sétima pole da temporada na F1

Acidentes com Nicholas Latifi e George Russell levaram à interrupção da qualificação.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou neste sábado a sétima pole position da temporada no Mundial de Fórmula 1, ao bater o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) por 0,038 segundos na qualificação para o Grande Prémio dos Países Baixos.

Verstappen fez o melhor tempo em 1m08,885s, deixando o actual líder do campeonato a apenas 38 milésimas, enquanto o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) ficou em terceiro, a 0,337 segundos.

Esta é a 10.ª pole da carreira de Verstappen, que leva já sete esta época.

A segunda fase da sessão de qualificação da 13.ª prova da temporada teve de ser interrompida devido ao acidente sofrido pelo canadiano Nicholas Latifi (Williams), que colocou um pneu na zona de terra e acabou a embater num dos muros de protecção, terminando com a Q2.

“Este circuito não perdoa. Não percebo como viemos correr aqui. A legião de apoio do Max deve ter convencido a FIA”, comentava o espanhol Fernando Alonso (Alpine), nono classificado, sobre o regresso a um traçado “à antiga”, com escapatórias mais curtas e muros perto do traçado.

O acidente de Latifi aconteceu na curva número oito e o piloto acabou transportado ao centro médico do circuito apenas como precaução, dada a violência do embate.

Pouco tempo antes, tinha sido o britânico George Russell, em outro Williams, a embater no muro, o que também provocou a interrupção da sessão.

O polaco Robert Kubica, que foi chamado neste domingo a substituir o finlandês Kimi Raikkonen na Alfa Romeo, depois de o antigo campeão mundial ter testado positivo ao novo coronavírus, foi 18.º.

Nota ainda para um incidente entre o alemão Mick Schumacher e o russo Nikita Mazepin, ambos da Haas. O filho de Michael Schumacher ultrapassou o companheiro de equipa, que, no final, o acusou de lhe ter prejudicado a volta lançada de propósito.

O Grande Prémio dos Países Baixos é a 13.ª prova do Mundial de F1 de 2021. Lewis Hamilton chega a esta ronda na liderança, com três pontos de vantagem sobre Verstappen.