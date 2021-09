Sérvia vence Luxemburgo e iguala Portugal no grupo A

A qualificação europeia para o Mundial de 2022 no Qatar retomou na tarde deste sábado. A selecção portuguesa está de “folga” - tem mais um jogo do que as restantes equipas do grupo e disputou uma particular com o Qatar -, mas o grupo A, do qual faz parte, contou com dois encontros.

A Sérvia derrotou o Luxemburgo por 4-1 e continua invicta no grupo. Por parte dos sérvios, o seleccionador Dragan Stojkovic convocou o guarda-redes do Benfica Svilar, que ficou no banco, e Grujic Marko, médio do FC Porto, que acabou por ser dispensado uma vez que não recuperou de uma lesão na coxa esquerda.

A Sérvia entrou forte e a mandar no jogo e ia conseguindo chegar com muito perigo à baliza do Luxemburgo, que no primeiro tempo não dispôs de qualquer ocasião de golo. Kostic deixou um primeiro aviso aos 20 minutos, mas pouco depois a Sérvia chegou mesmo à vantagem no marcador.

Aleksandar Mitrovic desmarcou-se pelas costas da defesa após um passe de Milinkovic-Savic e marcou o quarto golo em quatro jogos nesta qualificação. Mas a dez minutos do intervalo, os sérvios ampliaram a vantagem novamente por Mitrovic. Kostic fez um cruzamento e ao primeiro poste estava o ponta-de-lança de 26 anos do Fulham de Marco Silva que fez o seu terceiro bis em quatro encontros.

No segundo tempo, a selecção sérvia continuou por cima do encontro, mas aos 76 minutos o Luxemburgo conseguiu reduzir por Olivier Thill. Um golo que podia ter relançado o jogo, não fosse um autogolo de Maxime Chanot aos 82 minutos. Antes do apito final, e já no tempo de compensação, Gerson Rodrigues viu o segundo amarelo e foi expulso e Milenkovic fez o 4-1 final. Com esta vitória, a Sérvia soma 10 pontos e iguala Portugal no comando do grupo A. O Luxemburgo mantém os mesmos seis pontos na terceira posição.

No outro jogo do grupo A, República da Irlanda e Azerbaijão empataram a um golo, com Makhmudov a colocar a equipa visitante em vantagem (45+1') e com Shane Duffy a fazer o empate (87'). República da Irlanda e Azerbaijão - este último é o próximo adversário de Portugal na próxima terça-feira (17h) - somam um ponto cada e estão nos últimos lugares do grupo.

Na tarde deste sábado, destaque também para a vitória da Noruega diante da Letónia por 2-0, em jogo do grupo G. Erling Haaland fez o primeiro aos 20 minutos de grande penalidade e Erling Haaland fechou o resultado aos 66 minutos. A Noruega segue em primeiro lugar com dez pontos. A Letónia tem quatro.