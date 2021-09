Kimi Raikkonen infectado. Kubica assume lugar na Alfa Romeo

O piloto finlandês Kimi Raikkonen está infectado com o coronavírus SARS-CoV-2. O anúncio foi divulgado este sábado, dia de qualificação para o Grande Prémio dos Países Baixos, pela Alfa Romeo, equipa que o nórdico representa. “O Kimi não tem sintomas e encontra-se com ânimo positivo. Ficou imediatamente em isolamento no seu hotel. A equipa deseja-lhe rápidas melhoras”, escreveu a Alfa Romeo nas redes sociais.

Robert Kubica, piloto de reserva da Alfa, ocupará o lugar do “ice man” este fim-de-semana e talvez na próxima corrida, o Grande Prémio da Itália, visto que Raikkonen apenas poderá regressar ao monolugar assim que registar um teste negativo. A última corrida de Kubica na Fórmula 1 foi em 2019, no Grande Prémio de Abu Dhabi, na corrida que marcou a despedida do piloto da Williams. Em 2020, assinou contrato com a Alfa, tornando-se piloto de reserva da equipa italiana.

A infecção de Raikkonen é anunciada poucos dias após o finlandês ter revelado que esta será a sua última temporada, depois de duas décadas neste desporto. A primeira corrida na Fórmula 1 de Kimi, de 41 anos, foi em 2001: nestas duas décadas, o “ice man” somou 341 corridas, detendo actualmente o recorde de piloto com maior número de participações em Grandes Prémios.

Em 2007, Raikkonen foi campeão mundial pela Ferrari, tendo acabado o mundial de pilotos em segundo lugar por duas vezes (2003 e 2005) e em terceiro lugar por três ocasiões (2008, 2012 e 2018). Nos últimos 20 anos, subiu ao pódio por 103 vezes.

Raikkonen será a grande ausência desta qualificação. Na segunda sessão de treinos livres, realizada este sábado, os homens da Ferrari seguraram os dois primeiros lugares da classificação, numa tarde marcada pelos problemas mecânicos do Mercedes de Lewis Hamilton.