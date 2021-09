França volta a perder pontos e Dinamarca continua invicta

Selecção francesa com novo empate, agora diante da Ucrânia, em mais uma jornada da fase de grupos da qualificação para o Mundial do Qatar.

Foi um sábado de muitos jogos em mais uma jornada da fase de qualificação para o Mundial de 2022 no Qatar, com alguns resultados surpreendentes. Depois do empate diante da Bósnia-Herzegovina, a selecção francesa voltou a perder pontos diante da Ucrânia (1-1). Numa primeira parte com situações de algum perigo para ambas as equipas, a França optou por acelerar o jogo nos últimos vinte minutos do primeiro tempo, perante uma Ucrânia que se apresentava muito organizada.

A ocasião de maior perigo para a selecção francesa aconteceu perto da meia hora de jogo por Griezmann, após uma assistência de Martial, com a bola a passar muito perto do poste direito da baliza defendida por Pyatov.

Pouco depois, Yarmolenko protagonizou a melhor oportunidade de golo para a Ucrânia, com um remate defendido por Lloris e na recarga Zabarnyi não conseguiu emendar da melhor forma.

Martial podia ter marcado aos 44 minutos, mas na reacção foi Shaparenko quem colocou a Ucrânia na frente da partida com um remate do “meio da rua”. O médio de 22 anos fez, assim, a sua estreia a marcar com a camisola da selecção ucraniana.

O empate surgiu logo no início do segundo tempo com Martial a aproveitar um ressalto, com Pyatov a não “ficar muito bem” na fotografia.

Aos 75 minutos o jogo esteve interrompido devido a uma invasão de campo por parte de um adepto e pouco depois Diaby acertou em cheio no poste da baliza de Pyatov. O resultado não mais sofreu alterações até ao final.

Um empate - o segundo consecutivo - que mantém a França no primeiro lugar do grupo D com nove pontos. A Ucrânia soma cinco e continua sem vencer - tem cinco empates em cinco encontros.

Croácia e Dinamarca vencem com golos na recta final

Destaque também para a vitória sofrida da vice-campeã mundial Croácia diante da Eslováquia por 1-0, em jogo do grupo H. O único golo da partida foi marcado a quatro minutos do fim por Marcelo Brozovic. Um resultado que deixa os croatas em segundo lugar do grupo em igualdade pontual com a Rússia (10 pontos). A Eslováquia mantém os seis pontos.

Num encontro a contar para o grupo F, a Dinamarca conseguiu a vitória diante das Ilhas Feroé já perto do apito final (1-0). O golo da vitória foi apontado a cinco minutos do fim por Jonas Wind, que já tinha visto um golo a ser anulado na primeira parte por fora-de-jogo. Com este resultado, a Dinamarca segue líder isolada com 15 pontos e continua sem perder. As Ilhas Feroé têm apenas um ponto.

No grupo G, destaque para a goleada dos Países Baixos diante do Montenegro por 4-0. O domínio da selecção dos Países Baixos era evidente, mas só perto do intervalo é que traduziu as várias oportunidades em golo. Aos 38 minutos, os Países Baixos beneficiaram de uma grande penalidade e na conversão Memphis Depay não falhou e fez o 1-0.

O “bis” de Depay surgiu aos 62 minutos e Wijnaldum fez o 3-0, mas o resultado acabou por ter contornos de goleada com Gakpo a fazer o quarto golo da equipa de Louis van Gaal. Com esta vitória, os Países Baixos somam dez pontos e estão na segunda posição em igualdade pontual com a Noruega. A selecção de Montenegro mantém os mesmos sete.