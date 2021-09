Flamengo quer comprar o Tondela para conseguir chegar à Champions

Ex-clube de Jorge Jesus pretende comprar parte das acções da SAD do emblema da Beira Alta como forma de “internacionalização”. Projecto já foi aprovado pelo Conselho de Admistração do Flamengo.

Não é de agora que o futebol português recebe jogadores brasileiros que vêem o país como uma “porta de entrada” para o futebol europeu. Agora, é o Flamengo que tem interesse em Portugal, mais concretamente no Tondela. Já lá vamos.

O ex-clube de Jorge Jesus tenciona comprar uma parte das acções da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Tondela. Na noite da passada quinta-feira, os planos de internacionalização do Flamengo foram apresentados no Conselho de Administração do emblema brasileiro e, de acordo com o jornal O Globo, o conceito foi aprovado pela maioria dos conselheiros, ficando a faltar apenas os contratos com parceiros e investidores.

Mas há muito mais por detrás deste “investimento” no futebol nacional. O objectivo para a esta internacionalização do Flamengo é claro: “ganhar dinheiro, exportando atletas e conhecimento de futebol. O clube entraria com a sua marca e cederia jogadores e pessoal, não recursos financeiros”, refere o jornal. Conseguir entrar na Liga Europa e até na Liga dos Campeões, “aumentando a visibilidade e o lucro”, é também um dos planos.

“Ter uma vitrine para vender atletas no exterior é um grande potencial que nenhum outro clube tem. Além da marca, há essa questão de o Flamengo poder expor atletas lá”, afirmou o vice-presidente em entrevista ao canal do jornalista Venê Casagrande. E não é só. Talvez este ponto já não seja do agrado dos adeptos do Tondela, mas a mudança das cores do equipamento - de verde e amarelo para passar a ser vermelho e preto - também está em cima da mesa.

Em declarações ao jornal O Globo, Rodrigo Tostes, vice-presidente do Flamengo, clarificou que o objectivo do projecto é tirar partido do elevado número de brasileiros em Portugal como “público consumidor desse novo clube na primeira ou segunda divisão” portuguesa.

Representantes do Flamengo já se reuniram com outros clubes nacionais como Mafra e Vizela, mas a publicação brasileira aponta que o Tondela é o “favorito”.

Já em Novembro de 2018, o clube da Beira Alta vendeu 80% das acções da SAD ao Hope Group, que detém o Granada, o Parma e dois clubes chineses e que é liderado pelo ex-jogador David Belenguer, que actualmente divide a presidência do clube beirão com Gilberto Coimbra.

Numa entrevista ao jornalista Venê Casagrande, Rodrigo Tostes disse ainda que o projecto já estava incluído num plano de 2013 e explicou o porquê da aposta em Portugal. “Estudámos os Estados Unidos. Olhámos o mercado americano, como estamos a olhar para o mercado europeu. Chegámos a uma conclusão em relação ao mercado americano, o nível de incerteza em relação às Ligas... Estudámos muito e chegámos à conclusão que este primeiro projecto, se o formos fazer, não pode errar. Então, agora estamos a estudar em Portugal. Questão da língua, de facilidade de mandar jogadores e outra série de coisas”, detalhou.