Carlos Alcaraz alcança a maioridade no Open dos EUA

Para quem ainda não conhecia Carlos Alcaraz, a vitória diante de Stefanos Tsitsipas na terceira eliminatória do Open dos EUA foi mais que um cartão de visita; foi um enorme outdoor em néon, como os que decoram Times Square, a anunciar a chegada de uma nova estrela. Com uma atitude de jogador experiente e confiante, o espanhol de 18 anos colocou do seu lado o ruidoso e entusiasta público nova-iorquino do Arthur Ashe Stadium, variadíssimas vezes de pé para aplaudir pontos espectaculares que surpreenderam o número três do ranking. E ao fim de quatro horas saiu do maior estádio do mundo com a maior vitória da ainda curta carreira e como detentor de vários melhores registos dos últimos anos.

“Não sei o que aconteceu, nem acredito que venci Tsitsipas num encontro épico. Sim, o público esteve do meu lado e sem ele não teria conseguido jogar um grande quinto set” reconheceu Alcaraz, que é agora o mais jovem jogador a derrotar um top-3 no Open dos EUA desde 1973; o mais jovem a derrotar um top-3 num torneio do Grand Slam desde 1989; mais jovem a vencer três eliminatórias do Open dos EUA desde 1989; e o mais jovem a vencer três eliminatórias de um major desde 1992.

Após concluir a vitória por 6-3, 4-6, 7-6 (7/2), 0-6 e 7-6 (7/5), Alcaraz deixou-se cair no court. “Pensei na minha família, nos meus amigos e nas outras pessoas que me apoiaram em Murcia desde o início desta história, quando eu era criança”, revelou o pupilo do ex-número um mundial, Juan Carlos Ferrero, na Academia Equelite.

Alcaraz atingiu o seu melhor ranking de sempre (53.º) há poucos dias, tornando-se no tenista mais jovem a chegar tão alto no ranking desde Rafael Nadal, em 2004. Em Maio, conquistou o Oeiras 3, o seu quarto título no Challenger Tour, e em Julho, conquistou o primeiro título ATP, sendo o mais jovem campeão no circuito principal desde 2008.

No domingo, Alcaraz decide a presença nos quartos-de-final do Open dos EUA com o alemão Peter Gojowczyk (141.º) que, aos 32 anos, também se estreia nos “oitavos” de um major.

Poucas horas mais tarde, o público da sessão nocturna também confirmou o talento de outra esperança de 18 anos, a canadiana Leylah Fernandez (73.ª), que eliminou a campeão de 2018 e 2020, Naomi Osaka (3.ª), por 5-7, 7-6 (7/2) e 6-4.