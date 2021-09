Canoísta Norberto Mourão conquista bronze nos Jogos Paralímpicos

O canoísta português Norberto Mourão, campeão europeu e vice-campeão mundial, conquistou este sábado a medalha de bronze na prova 200 metros VL2, dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020.

“Foi arrancar a matar e acabar a morrer, acabei a dar o estoiro, não havia mais nada para dar”, disse Norberto Mourão, mostrando-se “radiante” com o resultado conseguido no Sea Forest Waterway, onde há cerca de um mês o amigo Fernando Pimenta conseguiu o bronze olímpico na prova de K1 1.000 metros.

Norberto Mourão, que deu a Portugal a sua primeira medalha na modalidade em Jogos Paralímpicos, considerou que o resultado alcançado “é fruto de um trabalho intenso desde 2011” e mostra que a opção de há uns anos trocar o caiaque pela canoa foi boa.

“A medalha confirma que a aposta de mudar do caiaque para a canoa foi ganha, não só nos resultados europeus e mundiais, mas também na prova mais importante de todas, os Jogos Paralímpicos”, afirmou o canoísta, que junta o bronze de Tóquio2020 aos títulos de campeão europeu e vice-campeão mundial.

Mourão, que se estreou em competições paralímpicas, cronometrou 55,365 segundos, ficando a 2,288 do brasileiro Paulo Rufino (53,077), que se sagrou campeão paralímpico com a melhor marca da distância.

As condições meteorológicas foram as piores possíveis, lamenta o canoísta português. “Voltaram a estar as piores condições para mim, havia vento de frente e do lado esquerdo, um vento que favoreceu o brasileiro e o norte-americano, porque eles pagaiam do lado esquerdo”, afirmou Norberto Mourão, que conclui a prova em 55,365 segundos, a 2,288 segundos do brasileiro.

O canoísta português, que na quinta-feira conseguiu o apuramento directo para a final, terminou a prova a 316 centésimos de Igor Korobeynikov (55,681), do Comité Paralímpico da Rússia, que foi quarto.

No Sea Forest Waterway, onde há cerca de um mês Fernando Pimenta foi bronze olímpico em K1 1000 metros, o norte-americano Steven Haxton (55,093) arrecadou a medalha de prata.

A menos de dois dias do final da competição, Portugal soma duas medalhas de bronze e 19 diplomas.