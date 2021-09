Vieira da Silva e Arpad Szenes formavam um terceiro corpo que também se filma

O filme tem um tempo próprio, o que João Mário Grilo encontrou na pintura de Maria Helena Vieira da Silva e de Arpad Szenes. Um tempo que parte da obra deste casal de artistas que durante décadas de vida em comum criou uma espécie de terceiro corpo que nos habituámos a reconhecer nos seus retratos, nas fotografias e nas cartas, poucas, que trocaram nos breves períodos em que não estiveram juntos. Um corpo que o cineasta faz regressar no filme que se estreia no próximo domingo, 5 de Setembro, no Festival IndieLisboa (Culturgest, 19h) e cujo título reflecte essa alteridade feita a dois, aglutinante — Vieirarpad.