Uma explosão interminável e depois Hallelujah: Led Zeppelin e Leonard Cohen em Veneza

Uma experiência musical: ouvir Dazed and Confused ou Whole Lotta Love do princípio ao fim, o tempo de uma explosão interminável: Becoming Led Zeppelin . Depois, ver Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song e pedir tréguas para a canção.

Jimmy Page, que tem hoje 77 anos, foi convencido a contar a história dos Led Zeppelin por um storyboard, como os que se desenham para um filme de ficção. E por um argumento, também como nos filmes de ficção, que era “todo ele sobre a música” e sem interesse algum por episódios de “sex & drugs”. Igualmente importante, decisivo para o reconhecimento mútuo, para Jimmy e para o realizador Bernard MacMahon ultrapassarem a nervoseira e o desconforto do seu primeiro encontro em 2017, foi a ideia assente de que se ouviriam no filme as canções Dazed and Confused, Good Times Bad Times, Thank You, Whole Lotta Love e Bring it on Home do princípio ao fim em vez de excertos, como é o formato familiar dos documentários sobre as vidas das músicas.