O amor incondicional ou ser queer no Báltico

Uma vibrante Trienal do Báltico, em Vílnius, com curadoria do português João Laia e do lituano Valentinas Klimašauskas, propõe a região como um laboratório capaz de antecipar o futuro, das tensões geopolíticas emergentes às novas guerras da identidade de género. Uma visão queer para um espaço que também é visto como fluido porque em constante transformação mal compreendido pela Europa Ocidental. Uma provocação num pequeno país que ganhou recentemente um dos prémios máximos na Bienal de Arte de Veneza, destapando uma cena artística pujante.