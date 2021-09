O Verão ainda não acabou: temperaturas elevadas neste fim-de-semana em todo o país

No domingo, 11 dos 20 distritos de Portugal continental vão estar com temperaturas superiores a 30 graus: Bragança, Braga, Vila Real, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora e Beja. Nenhum distrito está em alerta de incêndio.

Pode agarrar no chapéu, na toalha e ir à praia ou agarrar nos sapatos de caminhada e ir passear porque o primeiro fim-de-semana de Setembro vem com sol, calor e pouco vento.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no litoral oeste até ao fim da manhã e no interior Norte e Centro durante a tarde, existindo uma pequena subida de temperatura máxima nas regiões do interior. Vento fraco, soprando por vezes moderado.

Santarém é o distrito mais quente, esta sexta-feira, com 32 graus, seguindo-se Évora e Beja com 31. O Porto chega aos 24 graus de máxima, Lisboa com 29 graus, assim como Faro. Braga e Guarda são os distritos com menor temperatura máxima (23 graus). Nos Açores a temperatura ronda os 26 graus e na Madeira os 27.

Já este sábado, dia 4 de Setembro, o dia vai começar com uma neblina matinal, em especial no Norte, Centro e Alentejo, mas irá dissipar-se e até ao final da manhã, o céu vai permanecer pouco nublado, com uma pequena subida da temperatura máxima, com o vento fraco. Beja, Santarém e Évora vão chegar aos 34 graus, Castelo Branco aos 32, Lisboa e Portalegre aos 31. Faro vai chegar aos 28 e o Porto aos 23. Nos Açores e na Madeira as temperaturas descem um pouco mas mantêm-se nos 25 graus.

O fim-de-semana acaba com céu pouco nublado no domingo, apresentando períodos de mais nebulosidade durante a tarde. O vento é fraco, tornando-se gradualmente moderado, por vezes forte, nas terras altas do Norte e Centro. A temperatura torna a subir e 11 dos 20 distritos de Portugal continental vão estar com temperaturas superiores a 30 graus: Bragança, Braga, Vila Real, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora e Beja.

No domingo, no Arquipélago da Madeira as temperaturas sobem mas no Arquipélago dos Açores descem até aos 24 graus.