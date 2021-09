Covid-19 em Portugal: seis mortes e 1822 casos. R(t) e incidência a descer

Contam-se actualmente 681 doentes hospitalizados, menos 14 do que no último balanço.

Portugal registou na quinta-feira seis mortes e 1822 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira. No total, desde o início da pandemia, já foram reportados 1.044.144 casos de covid-19 e 17.772 óbitos associados à doença.

Depois de dois dias a subir, o número de doentes internados desceu esta sexta-feira. Contam-se actualmente 681 doentes hospitalizados, menos 14 do que no último balanço. Desses, 136 estão em unidades de cuidados intensivos, menos quatro do que no dia anterior.

Recuperaram da doença 2464 pessoas em 24 horas. Desde o início da pandemia contam-se 983.063 doentes recuperados.

O boletim da DGS dá ainda conta de 43.309 casos activos da doença, menos 648 em relação a quarta-feira. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

Os indicadores da matriz de risco foram também actualizados no boletim desta sexta-feira: o índice de transmissibilidade da doença – designado por R(t) – desceu e situa-se agora em 0,96 a nível nacional e em 0,97 no território continental. Na última actualização, quarta-feira, o valor do R(t) era de 0,98 a nível nacional e de 0,99 no continente.

Já a incidência desceu e fixa-se actualmente em 295,5 casos de infecção por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias em Portugal, valor que sobe para os 302,6 no território continental. Na quarta-feira a incidência era de 303,5 casos em todo o território nacional e 310,2 em Portugal continental.