Covid-19: letalidade é três a sete vezes menor nas pessoas com vacinação completa

Desde que foi iniciado o processo de vacinação contra a covid-19, foram identificados em Portugal 29.373 casos de infecção entre as 6.824.392 de pessoas com esquema vacinal completo contra há mais de 14 dias (0,4%). Segundo o relatório de monitorização das “linhas vermelhas” elaborado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), registaram-se 309 mortes por covid-19 entre estes casos, correspondentes a uma taxa de letalidade de 1,05%. Destas, 239 pessoas tinham mais de 80 anos (77,3%).

O relatório divulgado esta sexta-feira é o primeiro com dados relativos a infecções, internamentos e óbitos por estado vacinal. De acordo com os dados de Julho, o risco de morte por covid-19 no caso de infecções de indivíduos completamente vacinados é “três a sete vezes inferior” do que nas pessoas não vacinadas.

No mês de Agosto (até dia 29), foram contabilizadas 96 mortes em pessoas com esquema vacinal completo, o que corresponde a mais de metade dos óbitos (54%). Registaram-se ainda 63 mortes (36%) entre indivíduos não vacinados e 18 (10%) em pessoas com vacinação incompleta. A proporção pode surpreender, mas é importante considerar o facto de a população mais vulnerável se encontrar “quase totalmente vacinada”, bem como uma fatia maioritária da população geral, pelo que “é esperado que a proporção de casos com esquema vacinal completo no total de óbitos aumente”.

Foto Relatório Linhas Vermelhas

Os riscos de um desfecho negativo também diminuem consideravelmente em relação aos internamentos. Entre 1 e 30 de Junho de 2021, o período mais recente em que os dados de internamentos já foram consolidados, as infecções em pessoas com esquema vacinal completo “apresentaram um risco de hospitalização cerca de cinco a dez vezes inferior aos casos não vacinados”.

Considerando os 29.373 casos entre pessoas completamente imunizadas, 303 (1,0%) foram internadas tendo como principal diagnóstico a covid-19 e outras 100 foram internadas com a doença como diagnóstico secundário – no total dos 403 internamentos entre os vacinados, mais de metade (59%) tinha mais de 80 anos.