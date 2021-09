O principal adversário do PS é o BE

1. É verdade que António Costa começou oficialmente as negociações com alguns partidos (PCP, BE, Os Verdes e PAN) para a viabilização do Orçamento do Estado para 2022 esta semana, mas, ouvindo aquilo que foram os seus dois principais discursos no congresso de Portimão, no último fim-de-semana, a sensação que fica é a de que o líder do PS está mais preocupado em desarmar um daqueles que foram seus parceiros íntimos na anterior legislatura do que o principal partido da oposição, o PSD. Pode parecer estranho à primeira vista. Mas vejamos.