Para Marcelo, Costa não se recandidata em 2023

Ausência de anúncio de reformas no congresso de Portimão surpreendeu Belém quanto ao futuro do primeiro-ministro.

A leitura de Belém do 23º Congresso do PS do passado fim-de-semana, em Portimão, é só uma. O secretário-geral e primeiro-ministro António Costa não se recandidata em 2023. “A minha análise é que ele não se recandidata”, partilhou Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, citado pelo Expresso.

Os sinais que Marcelo Rebelo de Sousa soma para a sua análise são vários. Desgaste pessoal de Costa e falta de perspectivas independentemente de conseguir, ou não, um lugar na Europa.

Segundo a edição desta sexta-feira do semanário Expresso não há, deste modo, lugar a qualquer tabu. O final da legislatura marcará o fim do ciclo de António Costa à frente dos socialistas e à apresentação de um novo candidato, porque Costa dificilmente repetirá o score de 95% da reeleição interna e o estado de graça junto do eleitorado.

Mas o sinal que Belém interpreta como mais decisivo é a ausência no congresso de anúncios de reformas para o país, quando o governo dispõe do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e dos milhões de Bruxelas que permitiriam lançar uma agenda reformista. No entanto, na Presidência da República é ponto assente que os apoios à esquerda para futuros Orçamentos serão cada vez mais difíceis. O mais fiável, o PCP, na versão de Marcelo, estará a atingir o limite da cooperação e, portanto, longe de uma agenda de iniciativa de reformas.

No futuro do horizonte político de Costa, antecipado em Belém como fora de portas ou, pelo menos, da direcção do PS e da liderança do Governo, consta a presidência do Conselho Europeu, que vaga em 2024, apresentar-se na lista ao Parlamento Europeu (PE) para, depois, candidatar-se a presidente do PE ou tentar chegar ao cargo máximo no conselho Europeu.

Se este movimento externo falhar, Belém parece não afastar uma possível candidatura de António Costa a Presidente da República, em 2026. Este calendário não coloca em cheque os princípios já anunciados por Marcelo Rebelo de Sousa nesta segunda fase do seu mandato: estabilidade política até 2023, o que implica necessariamente não haver crises e eleições antecipadas, e a exigência na implementação do PPR.

Quanto ao futuro pós Costa, Belém já não tem certezas sobre o relacionamento que terá com o sucessor do actual primeiro-ministro, esperando, contudo, nas legislativas de 2023 sem António Costa, um embate forte entre esquerda e direita.