Jerónimo puxa pelo PCP e contesta “ofensiva” contra o Avante!

Secretário-geral inaugurou a 45.ª Festa do Avante! , com uma certeza: “Houve uma ofensiva premeditada visando a não-realização da Festa do ano passado” e “quase conseguiram que o medo de morrer se transformasse em medo de viver”.

O líder comunista abriu esta sexta-feira a 45.ª Festa do Avante!, que assinala a rentrée política do PCP, com um elogio ao Serviço Nacional de Saúde, declarando que “não há alternativa ao SNS, apesar de maltratado, subfinanciado e com profissionais não reconhecidos nos seus salários e nas suas carreiras”, e com críticas a quem quis condicionar a realização da Festa do ano passado.