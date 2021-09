A política dos cenários

A política tem horror ao vazio e, nos dias que correm, nem o drama existencial de Rui Rio face às autárquicas ou aos desafios à sua liderança, que se tornaram evidentes, nem o aquecimento da campanha, nem o início das negociações sobre o Orçamento, nem a constatação de que as promessas de António Costa no Congresso do PS afinal não são bem assim são factos suficientes para o preencher. O país político, os jornalistas e os comentadores das televisões precisam de tabus, movimento e drama, e o Presidente tratou de os fornecer através do Expresso. Em 2023, “acredita” Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa retirar-se-á de cena. Está, portanto, na hora de voltar aos arquivos e ressuscitar a corrida pela sucessão.