Os cães sabem se agimos com intenção ou por acidente? Um estudo diz que sim

Uma equipa de investigadores na Alemanha trabalhou com 51 cães para tentar responder a uma pergunta: saberão eles distinguir quando fazemos algo intencionalmente ou por acidente?

A resposta é mais importante do que poderá parecer: a capacidade de reconhecer intenção nas acções humanas “teria sido imensamente valiosa para a história comum dos cães com humanos”, lê-se no estudo publicado online na revista Scientific Reports, da Nature Research.

Para testar isto, os investigadores do Instituto Max Planck usaram uma divisória de vidro — igual às que começamos a ver desde o início da pandemia — para separar os investigadores dos cães. Na primeira fase, os animais de companhia foram habituados a receber comida de estranhos através de uma abertura.

Foto Imagem retirada do estudo

Depois, a investigadora começou a guardar a comida em frente aos olhos suplicantes dos cães. Algumas das vezes, fingia que deixava cair a guloseima ao chão, acidentalmente. Outras, ficava com ela na mão e pousava a comida ao seu lado, deliberadamente.

Todos os cães podiam simplesmente contornar a divisória e comer a guloseima que tinha ficado do lado da investigadora. O que a equipa acredita é que a velocidade com que o faziam, com mais ou menos hesitação, parece depender do porquê dos seres humanos lhes terem negado a comida, por acidente ou deliberadamente.

Isto porque os cães se aproximaram mais rapidamente quando os investigadores falharam em alimentá-los “por acidente”. Pelo contrário, esperaram mais tempo, ou nem sequer tentaram contornar a divisória, nas vezes em que os investigadores pousaram a comida de propósito.

Os resultados parecem apresentar “provas iniciais importantes de que os cães podem ter pelo menos um dos elementos da Teoria da Mente, a capacidade de reconhecer intenção na acção”, escrevem os investigadores.

No entanto, o estudo é conservador em relação às próprias descobertas. É preciso investigação futura para perceber se as diferentes reacções dos cães reflectem a capacidade de ler intenções humanas, algo que já foi provado com chimpanzés e cavalos, ou se são apenas um comportamento baseado em associações previamente aprendidas, escrevem. Num outro estudo, o Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, já tinha descoberto que os cães são espertos a conseguir aquilo que querem: comem alimentos proibidos com mais frequência se os humanos não os conseguirem ver.