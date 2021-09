Começou o mês de Setembro e está de volta a Aquecimento, a newsletter que o coloca a par daquilo que de mais relevante vai acontecer no panorama desportivo nacional e internacional no fim de semana e nos dias seguintes.

Depois de um mês de Agosto recheado de muita acção no que aos clubes de futebol diz respeito, o mês de Setembro começa com a paragem generalizada dos principais campeonatos nacionais e as atenções centradas nas selecções, empenhadas na qualificação para o Mundial 2022.

Portugal é uma das selecções em acção e, depois do triunfo suado de quarta-feira frente à República da Irlanda, que permitiu a Cristiano Ronaldo bater o recorde de golos marcados por um jogador ao serviço da sua selecção, segue-se um particular com o Qatar, neste sábado (17h45 de Lisboa), na Hungria, antes de novo encontro, esse sim já oficial, na 3.ª feira, no Azerbaijão (17h de Lisboa).

O que talvez lhe escapou no PÚBLICO

Também a selecção portuguesa de sub-21 tem trabalho pela frente e na segunda-feira inicia a sua participação na fase de apuramento para a fase final do Europeu da categoria, defrontando a Bielorrússia, na Amadora, às 19h.

Saindo dos relvados para as estradas, no próximo domingo, em Espanha, termina a Vuelta e o esloveno Primoz Roglic é o virtual vencedor da última grande Volta da temporada.

Já na Grécia, e com quatro rodas sobre o asfalto, realiza-se a partir de quinta-feira a 9.ª prova do Mundial de ralis, enquanto nos Países Baixos, depois da polémica de Spa-Francorchamps, vai disputar-se, no domingo, a 13.ª corrida do Mundial de F1.

O que talvez lhe escapou no PÚBLICO

Nota para a continuação, na Polónia, do Europeu de voleibol masculino, que conta com a participação portuguesa (dois jogos e uma derrota e uma vitória até ao momento). O triunfo foi alcançado precisamente nesta sexta-feira, frente à Bélgica, por 3-2. Portugal integra o Grupo A juntamente com a Polónia, Sérvia, Grécia, Ucrânia e Bélgica e passam à fase seguinte os quatro primeiros classificados de cada um dos quatro grupos.

Por fim, referência para os Jogos Paralímpicos, que prosseguem no Japão, com vários atletas portugueses em acção e a expectativa da conquista de medalhas.