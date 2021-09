Relatório do Departamento de Defesa dos EUA diz que o Daesh continua levar a cabo uma “insurgência de baixo nível” no Iraque e na Síria.

A radicalização de actores solitários é a “ameaça mais séria” do Daesh na Europa e nos Estados Unidos, diz um relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, publicado no início de Agosto.