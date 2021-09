Para as dores de cabeça que os taliban provocam não há comprimido

“O fim de 20 anos de guerra dos Estados Unidos e o regresso ao poder dos taliban representa novos e maiores desafios para o Paquistão (…). Requer direcção política e diplomacia hábil para lidar com os desafios. Até agora, infelizmente, tem sido um desastre diplomático com mensagens confusas.” Zahid Hussain, jornalista e analista paquistanês, correspondente do The Times e do Wall Street Journal