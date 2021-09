Consulta pública das regras para o litoral alentejano acabou submersa em Agosto - e todos pedem mais tempo

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) colocou em discussão pública, no portal Participa, entre 26 Julho e 3 de Setembro, o Programa da Orla Costeira Espichel - Odeceixe (POC-OE). Os cidadãos interessados na discussão do documento distribuído por 10 volumes e 1630 páginas, dispuseram de 38 dias (termina nesta sexta-feira) para consultar e participar na análise da proposta apresentada pela APA, um escasso período que está gerar controvérsia, sobretudo entre as organizações ambientalistas, por se tratar de um documento complexo e extenso e que foi elaborado ao longo de uma década.